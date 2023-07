MARCHE DE LA LAINE ET DE LA SOIE Saint-Germain-de-Calberte Catégories d’Évènement: Lozère

Saint-Germain-de-Calberte MARCHE DE LA LAINE ET DE LA SOIE Saint-Germain-de-Calberte, 3 août 2023, Saint-Germain-de-Calberte. Saint-Germain-de-Calberte,Lozère Le marché de la laine et de la soie, organisé par « la toison d’art », vous proposera : vêtements, fils, tissage, feutre de laine, tricots…….

2023-08-03 fin : 2023-08-03 19:00:00. EUR. Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



The wool and silk market, organized by « la toison d’art », will feature clothing, yarns, weaving, wool felt, knitwear…… El mercado de la lana y la seda, organizado por « la toison d’art », presentará prendas de vestir, hilos, tejidos, fieltro de lana y géneros de punto…… Auf dem Woll- und Seidenmarkt, der von « la toison d’art » organisiert wird, werden folgende Produkte angeboten: Kleidung, Garne, Weben, Wollfilz, Strickwaren…… Mise à jour le 2023-06-28 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère Détails Catégories d’Évènement: Lozère, Saint-Germain-de-Calberte Autres Adresse Ville Saint-Germain-de-Calberte Departement Lozère Lieu Ville Saint-Germain-de-Calberte

Saint-Germain-de-Calberte Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-de-calberte/