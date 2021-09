Saint-Germain-de-Calberte Village Lozère, Saint-Germain-de-Calberte Saint-Germain-de-Calberte : Le cabinet de curiosités Village Saint-Germain-de-Calberte Catégories d’évènement: Lozère

Saint-Germain-de-Calberte

Saint-Germain-de-Calberte : Le cabinet de curiosités Village, 18 septembre 2021, Saint-Germain-de-Calberte. Saint-Germain-de-Calberte : Le cabinet de curiosités

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village

Grâce à l’application BALUDIK, le Département de la Lozère vous propose une manière originale de découvrir le patrimoine de nos villages. Cherchez des trésors à Saint-Germain-de-Calberte lors d’une découverte au cœur des Cévennes. Arches, rues pavées, ruelles mystérieuses, tout y est ! Vous irez de surprises en surprises en observant les façades de ce village qui a peu changé depuis son origine. En plus, il vous livre ses trésors si vous réussissez des missions ! N’attendez plus, télécharger l’application gratuite BALUDIK pour découvrir ce village

Application à télécharger

Bienvenue à Marvejols, la belle du Gévaudan. Village 48370 Saint-Germain-de-Calberte Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lozère, Saint-Germain-de-Calberte Autres Lieu Village Adresse 48370 Saint-Germain-de-Calberte Ville Saint-Germain-de-Calberte lieuville Village Saint-Germain-de-Calberte