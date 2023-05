tournois de pétanque amical dans le cadre du Festival sous les étoiles, 25 août 2023, Saint-Gérand-le-Puy.

tournoi de pétanque amical en partenariat avec le club de pétanque de Saint gérand le Puy , à partir de 20h au plateau sportif (stade).

2023-08-25 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-25 . .

Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



friendly petanque tournament in partnership with the petanque club of Saint gérand le Puy, from 8pm onwards at the sports plateau (stadium)

torneo amistoso de petanca en colaboración con el club de petanca de Saint gérand le Puy, a partir de las 20:00 h en el recinto deportivo (estadio)

freundschaftliches Boule-Turnier in Partnerschaft mit dem Boule-Club von Saint Gérand le Puy , ab 20 Uhr auf dem Sportplateau (Stadion)

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire