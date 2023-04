concert de musique anatolienne dans le cadre du Festival sous les étoiles, 28 juillet 2023, Saint-Gérand-le-Puy.

concert de musique anatolienne et chants avec le groupe turc Göze , en partenariat avec le Festival Cultures du Monde de Gannat.

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . .

Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



concert of Anatolian music and songs with the Turkish group Göze, in partnership with the Festival Cultures du Monde of Gannat

concierto de música y canciones anatolias con el grupo turco Göze, en colaboración con el Festival Cultures du Monde de Gannat

konzert mit anatolischer Musik und Gesang mit der türkischen Gruppe Göze , in Partnerschaft mit dem Festival Cultures du Monde in Gannat

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire