festivités de la veille de la fête nationale dans le cadre du Festival sous les étoiles, 13 juillet 2023, Saint-Gérand-le-Puy.

festivités de la veille de la fête nationale avec concert de la société musicale de saint gérand le puy, dîner avec la MJC , marche aux flambeaux avec la Société musical et les pompiers, feux d’artifice et bal gratuit de la MJC.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



festivities on the eve of the national holiday with a concert by the musical society of saint gérand le puy, dinner with the MJC, torchlight march with the musical society and the firemen, fireworks and free ball by the MJC

festividades en vísperas de las fiestas con un concierto de la sociedad musical de saint gérand le puy, cena con el MJC, marcha de antorchas con la sociedad musical y los bomberos, fuegos artificiales y baile gratuito del MJC

feierlichkeiten am Vorabend des Nationalfeiertags mit Konzert der Société musicale de saint gérand le puy, Abendessen mit dem MJC , Fackelzug mit der Société musicale und der Feuerwehr, Feuerwerk und kostenlosem Ball des MJC

