Jour d’Ulysse, 23 juin 2023, Saint-Gérand-le-Puy.

inauguration de l’exposition temporaire de Davide Cascio, artiste international , au musée James Joyce + concert de musique traditionnelle Irlandaise avec Zoe Conway et John Mclntyre.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . .

Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



opening of the temporary exhibition of Davide Cascio, international artist, at the James Joyce Museum + concert of traditional Irish music with Zoe Conway and John Mclntyre

inauguración de la exposición temporal del artista internacional Davide Cascio en el Museo James Joyce + concierto de música tradicional irlandesa con Zoe Conway y John Mclntyre

eröffnung der Sonderausstellung des internationalen Künstlers Davide Cascio im James Joyce Museum + Konzert mit traditioneller irischer Musik mit Zoe Conway und John Mclntyre

