PROMENADE NATURE ET ATELIER DE VANNERIE BUISSONNIÈRE Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou, 25 novembre 2023, Doué-en-Anjou.

Doué-en-Anjou,Maine-et-Loire

Promenade nature et buissonnière pour reconnaître et prélever quelques végétaux le matin, puis atelier de vannerie buissonnière (nœuds de base, fabrication de ficelles, tressages simples, etc…) l’après-midi..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:30:00. EUR.

Saint-Georges-sur-Layon

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A nature walk in the morning to identify and collect plants, followed by a basket-weaving workshop (basic knots, string making, simple weaving, etc.) in the afternoon.

Un paseo por la naturaleza y los arbustos para identificar y recolectar algunas plantas por la mañana, seguido de un taller de cestería en los arbustos (nudos básicos, fabricación de cuerdas, tejido sencillo, etc.) por la tarde.

Natur- und Buschwanderung zum Erkennen und Sammeln einiger Pflanzen am Morgen, dann Buschkorbflechterei-Workshop (Grundknoten, Herstellung von Schnüren, einfache Flechtarbeiten usw.) am Nachmittag.

Mise à jour le 2023-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire