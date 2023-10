La ligne de démarcation Saint-Georges-sur-la-Prée Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Georges-sur-la-Prée La ligne de démarcation Saint-Georges-sur-la-Prée, 9 novembre 2023, Saint-Georges-sur-la-Prée. Saint-Georges-sur-la-Prée,Cher Exposition, conférences, projection du film « la cicatrice », balade théâtralisée, marché aux livres d’occasion.

2023-11-09 fin : 2023-11-12 . . Saint-Georges-sur-la-Prée 18100 Cher Centre-Val de Loire



Exhibition, lectures, screening of the film « La cicatrice », dramatized walk, second-hand book market Exposición, conferencias, proyección de la película « La cicatrice », paseo teatralizado, mercado de libros de ocasión Ausstellung, Vorträge, Vorführung des Films « la cicatrice », theatralischer Spaziergang, Markt für gebrauchte Bücher Mise à jour le 2023-10-10 par OT VIERZON Détails Catégories d’Évènement: Cher, Saint-Georges-sur-la-Prée Autres Adresse Ville Saint-Georges-sur-la-Prée Departement Cher Lieu Ville Saint-Georges-sur-la-Prée latitude longitude 47.22648;1.93284

Saint-Georges-sur-la-Prée Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-sur-la-pree/