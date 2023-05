RALLYE TOURISTIQUE MOTO Rue des Ardoisières Catégories d’évènement: Saint-Georges-le-Gaultier

Sarthe

RALLYE TOURISTIQUE MOTO Rue des Ardoisières, 6 mai 2023, Saint-Georges-le-Gaultier. L’Association des Roule-Molo organise son 2ème rallye touristique moto à la découverte du patrimoine sarthois..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

Rue des Ardoisières Stade

Saint-Georges-le-Gaultier 72130 Sarthe Pays de la Loire



The Roule-Molo Association is organizing its 2nd motorcycle tourist rally to discover the Sarthe heritage. La Association des Roule-Molo organiza su 2ª concentración moto-turística para descubrir el patrimonio de la Sarthe. Die Association des Roule-Molo organisiert ihre 2. touristische Motorradrallye zur Entdeckung des Kulturerbes der Region Sarthe. Mise à jour le 2023-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Saint-Georges-le-Gaultier, Sarthe Autres Lieu Rue des Ardoisières Adresse Rue des Ardoisières Stade Ville Saint-Georges-le-Gaultier Departement Sarthe Lieu Ville Rue des Ardoisières Saint-Georges-le-Gaultier

Saint-Georges-le-Gaultier Rue des Ardoisières Saint-Georges-le-Gaultier Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-le-gaultier/

RALLYE TOURISTIQUE MOTO Rue des Ardoisières 2023-05-06 was last modified: by RALLYE TOURISTIQUE MOTO Rue des Ardoisières Rue des Ardoisières 6 mai 2023 Rue des Ardoisières Saint-Georges-le-Gaultier

Saint-Georges-le-Gaultier Sarthe