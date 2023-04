Cinéma : La syndicaliste Le Bourg, 4 mai 2023, Saint-Georges-Lagricol.

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques..

2023-05-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-04 . EUR.

Le Bourg Salle polyvalente

Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



One morning, Maureen Kearney is violently attacked in her home. She was working on a sensitive file in the French nuclear sector and was under violent political pressure.

Una mañana, Maureen Kearney fue violentamente atacada en su casa. Trabajaba en un caso delicado en el sector nuclear francés y estaba sometida a violentas presiones políticas.

Eines Morgens wird Maureen Kearney in ihrer Wohnung brutal überfallen. Sie arbeitete an einem heiklen Dossier in der französischen Atomindustrie und stand unter heftigem politischen Druck.

