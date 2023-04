Cinéma : Un homme heureux Le Bourg, 13 avril 2023, Saint-Georges-Lagricol.

Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire….

2023-04-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-13 . EUR.

Le Bourg Salle polyvalente

Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



While Jean, a very conservative mayor of a small town in the North of France, is campaigning for re-election, Edith, his wife of forty years, tells him news she can no longer keep quiet?

Mientras Jean, el muy conservador alcalde de una pequeña ciudad del norte de Francia, hace campaña para su reelección, Edith, su esposa desde hace cuarenta años, le cuenta una noticia que ya no puede callar..

Als Jean, der sehr konservative Bürgermeister einer kleinen Stadt im Norden, seine Wiederwahl anstrebt, überbringt ihm Edith, seine Frau seit vierzig Jahren, eine Nachricht, die sie nicht länger verschweigen kann?

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay