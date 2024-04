Saint Georges en Fête Complexe Sportif du Grand Logis Montaigu-Vendée, samedi 20 avril 2024.

Saint Georges en Fête Le comité des fêtes de Saint-Georges-de-Montaigu vous réserve un week-end animé les samedi 20 et dimanche 21 avril 2024 ! 20 et 21 avril Complexe Sportif du Grand Logis entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-21T07:00:00+02:00 – 2024-04-21T23:59:00+02:00

– vendredi 19 à partir de 20h : disco jeunes 11 à 17 ans sur réservation Hello Asso

– samedi 20 à partir de 14h : tournoi tac tik organisé par SGMVB (inscriptions sur https://www.sgmvb.fr/)

– samedi 20 à partir de 19h : soirée des palauds salle C (entrée libre)

– dimanche 21 : courses d’obstacles XMaines Race (sur inscription)

– dimanche 21 : randonnée pédestre 9km de 8h à 9h (3 € – inscriptions salle C le jour j)

– dimanche 21 à partir de 12h30 : repas champêtre sans résa (10 € adultes – 5 € enfants)

– dimanche 21 : courses de caisse à savon

Fête foraine tout le week-end

Jeux, village exposants, concours apéro, animation banda, bar et restauration le dimanche

Complexe Sportif du Grand Logis Rue du Stade – Saint-Georges-de-Montaigu, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Saint-Georges-de-Montaigu Vendée Pays de la Loire 02 51 48 94 94 [{« link »: « https://www.sgmvb.fr/ »}]

comité des fêtes saint georges en fête

Saint Georges en fête 2024