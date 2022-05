Saint-Georges en fête Complexe Sportif du Grand Logis, 1 mai 2022, Montaigu-Vendée.

Saint-Georges en fête

Complexe Sportif du Grand Logis, le dimanche 1 mai à 09:00

Le comité des fêtes de Saint-Georges-de-Montaigu vous réserve un programme animé les samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022. Saint-Georges sera en fête tout le week-end ! La fête débutera par la Soirée des Palauds le samedi 30 avril, salle C du complexe sportif. * entrée libre à partir de 19h00 : apéro, restauration et animation * présentation des caisses à savon et de leur équipage à 21h00 Programme du dimanche 1er mai : * course d’obstacles X-Maines Race#6 sur inscriptions * Randonnée pédestre 9km à partir de 9h00 * concours apéro à 11h00 * repas champêtre et animation à partir de 12h30 * course de caisses à savon * escape game au fun ado * jeux pour tous * fête foraine…

entrée libre

Complexe Sportif du Grand Logis Rue du Stade – Saint-Georges-de-Montaigu, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Georges-de-Montaigu Vendée



