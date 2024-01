L’ÎLOT DÉCOUVERTES SCIENCES, BOUM ! L’îlotCo Saint-Georges-du-Bois, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-03

L’îlot Découvertes Sciences et Boum ! Chaque mois, le temps d’une journée, L’îlotCo et ses partenaires vous proposent de multiples découvertes, avec cette fois un Ciné-concert qui rassemble en fin d’après-midi.

L’îlot Découvertes ? 03-02/24 ? Clown, Science, Boum !

Temps fort – L’îlot Découvertes

Chaque mois, le temps d’une journée, L’îlotCo et ses partenaires vous proposent de multiples découvertes, avec toujours un RDV qui rassemble en fin d’après-midi !

N’hésitez pas à venir en famille, la bibliothèque, la musique et les jeux de société sont à votre disposition au Café-Cantine !

– Café-cantine ouvert dès 13h, avec bar, collations, goûters…

Dîner sur réservation :

Samedi 3 et Dimanche 4 février 10h-17h

– Stage Clown & Chant

« 2 jours de découverte ou de redécouverte du clown pour lâcher les masques sociaux et n’avoir aucun autre enjeu que le jeu.

Quand le clown chante, il peut y avoir des couacs mais aussi des exploits, des divas et des crooners qui s’y croient.

Alors, viens jouer et pousser la chansonnette ! »

Animé et organisé par Guilène Loizeau, comédienne clowne fondatrice de l’association la Cie Les Ailes du rire.

Inscription cielesailesdurire@gmail.com ou 07.83.98.79.68

85€ les deux jours pour un stage.

+ 20€ d’adhésion individuelle à l’association Cie Les ailes du rire.

Samedi 3 février 13h30-14h30

– Escape Game Chimie « Le Laboratoire Secret »

« Vous vous réveillez au milieu d’un laboratoire inconnu. Vous parcourez la pièce des yeux la porte est verrouillée et des objets étranges attirent votre attention. Devenez maître de votre aventure, rassembler les indices pour comprendre le sens de votre présence ici et tenter de vous échapper… »

À destination des ados et enfants à partir de 8 ans mais aussi des adultes

Organisé et animé par “Les petits débrouillards“

Tarif adulte 13€

Tarif enfant 8€

Contact et inscriptions :

Lucie BROUCKE

l.broucke@debrouillonet.org

06 04 77 41 45

Samedi 3 février 15h :

– Ciné-Sciences « Astronome Gastronome »

Projection courte de la série “Astronome Gastronome” (15/20mn de films soit 5 épisodes de 3mn chacun),

suivie d’un échange avec la réalisatrice Geneviève Anhoury (en visio) et Jérémy Justice, de lalunela (compositing et étalonnage).

Gratuit, début de la projection à 15h.

« Un voyage intersidéral dans l’espace de ma cuisine. Invitation à un voyage gourmand à la découverte de l’Univers. Une crêpe cosmique, des œufs comme des planètes, des bonbons en orbite, de la nourriture ordinaire mise en scène pour ressembler à s’y méprendre aux images extraordinaires des phénomènes cosmiques… Ces métaphores culinaires ludiques n’en racontent pas moins de véritables histoires d’astrophysique !

Toutes les images sont fabriquées avec de la nourriture mise en scène pour ressembler, à s’y méprendre, aux phénomènes cosmiques montrés par les véritables images des astronomes. »

Réalisation Genevieve Anhoury

Narratrice Juliette Arnaud

Musique: Hélène Blazy

une coproduction Lardux Films, Tell me films, Universcience, leblob.fr

avec la participation de la Région Normandie, de CNC/Talent, et avec le soutien de la Pocirep Angoa, du CEA, et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation »

Samedi 3 février 16h30-17h30

– Escape Game Chimie « Le Laboratoire Secret »

« Vous vous réveillez au milieu d’un laboratoire inconnu. Vous parcourez la pièce des yeux la porte est verrouillée et des objets étranges attirent votre attention. Devenez maître de votre aventure, rassembler les indices pour comprendre le sens de votre présence ici et tenter de vous échapper… »

À destination des ados et enfants à partir de 8 ans mais aussi des adultes

Organisé et animé par “Les petits débrouillards“

Tarif adulte 13€

Tarif enfant 8€

Contact et inscriptions :

Lucie BROUCKE

l.broucke@debrouillonet.org

06 04 77 41 45

Samedi 3 février 18h30

-Boum ! avec Ateliers phosphorescents

Un moment de lâcher prise, de fête et de partage en musique !

Nous restons dans le thème de la Science avec les ateliers phosphorescents menés en continu par Lucie !

À partir de 18h30

Tarif 5€ / 1 boisson soft inclue

_________________

contact@lilotco.fr

0622907703

L’îlotCo est un endroit convivial, ouvert à tous où habitants, acteurs locaux, institutions de Saint-Georges du Bois et d’ailleurs peuvent se rencontrer, tisser du lien et développer des projets ensemble. C’est un espace que chacun peut s’approprier.

L’îlotCo s’implante au sein d’un patrimoine rural remarquable, à Saint-Georges du Bois, en Sarthe (72).

Au fournil de L’îlotCo, Linda, paysanne-boulangère, réalise du pain au levain naturel, deux fois par semaine. C’est ouvert à tous, sur commande auprès de Linda ici https://www.local.bio/l-ilotco

L’îlotCo, c’est aussi une association où chacun apporte ses idées et ses envies et où, ensemble, nous leur donnons vie !

Ses thématiques l’alimentation durable, la transition écologique, le vivre ensemble et la médiation culturelle et numérique.

Les adhérents de l’association reçoivent chaque vendredi les infos de la semaine.

L’îlotCo, lieu-dit Le Gué Perroux, 72700 Saint-Georges du Bois

.

L’îlotCo 1030 Route de Soligné-Flacé

Saint-Georges-du-Bois 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@lilotco.fr



