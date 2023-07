BAIN DE FORÊT ET DE SONS Saint-Georges-des-7-Voies Gennes-Val-de-Loire, 16 juillet 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Franck Remaud vous propose une immersion en groupe dans la nature pour (r)éveiller vos sens au contact du monde végétal et du son..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 18:00:00. .

Saint-Georges-des-7-Voies

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Franck Remaud proposes a group immersion in nature to (re)awaken your senses through contact with the plant world and sound.

Franck Remaud le invita a participar en una inmersión en grupo en la naturaleza para (re)despertar sus sentidos a través del contacto con el mundo vegetal y sonoro.

Franck Remaud bietet Ihnen an, mit einer Gruppe in die Natur einzutauchen, um Ihre Sinne durch den Kontakt mit der Pflanzenwelt und dem Klang (wieder) zu erwecken.

