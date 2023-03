Petit naturaliste en herbe à l’étang du Perron Saint-Georges-de-Rouelley Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron Catégories d’Évènement: Orne

Saint-Gervais-du-Perron

Petit naturaliste en herbe à l’étang du Perron Saint-Georges-de-Rouelley, 13 juillet 2023, Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron. Petit naturaliste en herbe à l’étang du Perron Parking de l’étang du Perron Saint-Georges-de-Rouelley Saint-Gervais-du-Perron Orne Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l’étang du Perron

2023-07-13 14:50:00 14:50:00 – 2023-07-13 16:50:00 16:50:00

Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l’étang du Perron

Saint-Gervais-du-Perron

Orne Saint-Gervais-du-Perron . A destination des petits aventuriers ! Venez découvrir l’espace naturel de l’étang du Perron. L’occasion de devenir de véritables explorateurs en partant à la découverte de la faune et de la fore sauvages grâce à des activités ludiques. A destination des petits aventuriers ! Venez découvrir l’espace naturel de l’étang du Perron. L’occasion de devenir de véritables explorateurs en partant à la découverte de la faune et de la fore sauvages grâce à des activités ludiques. Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l’étang du Perron Saint-Gervais-du-Perron

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Saint-Gervais-du-Perron Autres Lieu Saint-Gervais-du-Perron Adresse Saint-Gervais-du-Perron Orne Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l'étang du Perron Ville Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron Departement Orne Tarif Lieu Ville Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l'étang du Perron Saint-Gervais-du-Perron

Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gervais-du-perron saint-gervais-du-perron/

Petit naturaliste en herbe à l’étang du Perron Saint-Georges-de-Rouelley 2023-07-13 was last modified: by Petit naturaliste en herbe à l’étang du Perron Saint-Georges-de-Rouelley Saint-Gervais-du-Perron 13 juillet 2023 Orne Parking de l'étang du Perron Saint-Georges-de-Rouelley Saint-Gervais-du-Perron Orne Saint-Georges-de-Rouelley Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron

Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron Orne