La cuisine La salle des fêtes de St-Georges-de-Reintembault, 3 mai 2019 20:30, Saint-Georges-de-Reintembault.

Vendredi 3 mai 2019, 20h30 Sur place Tarfis 12€ / 6€ 0299948365, http://3emeacte.com/officeculturelfougeres/Seances.aspx?manif=00000000-0000-0000-0774-000000000077

Un chef cuisinier aux allures de savant-fou et son commis maladroit vous invitent à déguster leur étonnant duo : entre eux, c’était joué d’avance… de coups de fouet en coups de couteau, les caractères s’enflamment et la recette la plus simple devient sacrément corsée. La cuisine revisite le rapport classique du duo de clowns: le beau et le laid, l’intelligent et l’imbécile, le fort et le faible. C’est du théâtre gestuel de haut vol, du burlesque relevé, de la tarte à la crème sans filet !

La salle des fêtes de St-Georges-de-Reintembault St-Georges-de-Reintembault 35420 Saint-Georges-de-Reintembault Ille-et-Vilaine

vendredi 3 mai 2019 – 20h30 à 21h45

