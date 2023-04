Fête au village – Barbecue géant Stade, 3 septembre 2023, Saint-Georges-de-Noisné.

Dimanche 3 septembre à partir de 12h et jusqu’à la tombée de la nuit, barbecue géant avec marchés des artisans et des artistes, animation musicale, jeux pour petits et grands (châteaux gonflables, maquillage, jeux anciens en bois…), spectacle, véhicules de collection… Organisée par Saint-Georges Animation.

Contact : saintgeorgesanimation@gmail.com

Au stade (ancien stade de football), 79400 Saint-Georges-de-Noisné

Tarif : Tarif du repas : 22 € par adulte, 4 € par enfant. Réservation obligatoire par email. Apportez vos couverts..

2023-09-03 à ; fin : 2023-09-03 . EUR.

Stade

Saint-Georges-de-Noisné 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sunday, September 3rd from 12:00 am until nightfall, giant barbecue with markets of craftsmen and artists, musical entertainment, games for young and old (bouncy castles, face painting, old wooden games…), show, vintage vehicles… Organized by Saint-Georges Animation.

Contact : saintgeorgesanimation@gmail.com

At the stadium (old soccer stadium), 79400 Saint-Georges-de-Noisné

Price : Price of the meal : 22 ? per adult, 4 ? per child. Reservation required by email. Bring your own cutlery.

Domingo 3 de septiembre, desde las 12.00 h hasta el anochecer, barbacoa gigante con mercadillo de artesanos y artistas, animación musical, juegos para grandes y pequeños (castillos hinchables, pintacaras, juegos antiguos de madera…), espectáculo, vehículos de época… Organizado por Saint-Georges Animation.

Contacto: saintgeorgesanimation@gmail.com

En el estadio (antiguo estadio de fútbol), 79400 Saint-Georges-de-Noisné

Precio: Precio de la comida: 22€ por adulto, 4€ por niño. Es necesario reservar por correo electrónico. Traiga sus propios cubiertos.

Sonntag, 3. September, ab 12 Uhr bis zum Einbruch der Nacht: Riesengrillfest mit Handwerker- und Künstlermärkten, musikalischer Unterhaltung, Spielen für Groß und Klein (Hüpfburgen, Kinderschminken, alte Holzspiele…), Show, Oldtimern… Organisiert von Saint-Georges Animation.

Kontakt: saintgeorgesanimation@gmail.com

Im Stadion (ehemaliges Fußballstadion), 79400 Saint-Georges-de-Noisné

Preis: Preis für das Essen: 22 ? pro Erwachsener, 4 ? pro Kind. Reservierung per E-Mail erforderlich. Bringen Sie Ihr Besteck mit.

Mise à jour le 2023-03-31 par CC Val de Gâtine