DUO CYRILLE BROTTO & ABLAYE CISSOKO Salle des Fêtes Saint-Georges-de-Luzençon Vendredi 15 mars 2024, 20h30

Le duo Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto nous entraîne dans un voyage musical, spirituel et intimiste, une aventure humaine qui explore le spleen des déracinés, et explique pourquoi le monde ne tourne pas rond.

Entre traditions mandingue et européenne, une conversation se crée : quelque part entre la harpe et le luth, la Kora s’étale en harmoniques, alors que l’accordéon improvise ses chœurs, comme pour ajouter en profondeur, il se joue des silences, des pleins et des vides. On y retrouve des échos de la musique de Yann Tiersen (Amélie Poulain).

La musique est délicate, harmonieuse, comme touchée par la grâce et portée par l’amitié qui unit les deux musiciens. Une musique qui apaise l’esprit et inspire les sens.

Cyrille Brotto : accordéon | Ablaye Cissoko : kora, chant

« Une collaboration magistrale entre kora et accordéon … un bijou du début à la fin » (Songlines UK)

Concert dans le cadre des Escapades du Théâtre de la Maison du Peuple, en partenariat avec les communes de Saint-Georges-de-Luzençon, Le Truel et Saint-Léons.

Autour du concert :

Lecture de contes africains à la bibliothèque du Truel le samedi 16 mars.

Salle des Fêtes avenue du Pré de Vabres, 12100 Saint-Georges-de-Luzençon Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron