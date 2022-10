TEAM DE CHARENTE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE Saint-Georges-de-Didonne Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Georges-de-Didonne

TEAM DE CHARENTE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, 29 octobre 2022, Saint-Georges-de-Didonne. TEAM DE CHARENTE 29 octobre – 5 novembre SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

720 € ( transport d’IDF inclus)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 192 Allée des Paons, 17110 Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine NOTRE PROJET :

Le soleil de Charente Maritime comme compagnon, une implantation maritime rarissime, tout est réuni pour bâtir un séjour véritablement Fun… L’objectif étant de proposer un séjour qui décoiffe, une aventure riche d’originalité…Notre idée : une session de multiloisirs avec de l’Anglais en toile de fond… et ça rime avec PLAISIR!!! Des Apprentissages OUI mais avec FUN et PANACHE LES ACTIVITÉS : Linguistique : 10 Heures d’Anglais avec enseignant.

5 Séances de 2h. Notre programme à la journée:

-Le matin: 1h de sport, puis 2h d’Anglais

-L’Après-midi: Détente avec les activités ci-dessous mais aussi les activités prévus par les animateurs BAFA, – PARC AVENTURE – L’espace d’une demi journée, les jeunes pourront profiter d’un parc Accrobranches avec vue sur la mer. (1 demi-journée) – CHAR A VOILE/KAYAK/PADDLE : Des activités qui décoiffent!!! Toujours très fun et très appréciée… D’autant que la plage n’est qu’à quelques pas..Choix de ou des activités en fonction des possibilités et des envies des jeunes . (3 séances) – Journée Olympiades et Découvertes Multi-sports : mise en place d’une journée Olympiades et de découvertes multi-sports (flag, ultimate, sports collectifs, jeux d’intérieur et de plein air). Excursions possibles parmi : St Georges de Didonnes, le Phare de la Vallières, la pointe de Suzac… Et bien d’autres sorties possibles. Nos Veillées ♥ : chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation :

– des veillées en petits groupes pour plus de convivialité,

– des veillées tous ensemble pour plus d’intensité. 3 veillées d’exception préparées avec soin et bien réparties sur le séjour :

– Soirée Fureur : de la musique, des épreuves et du plaisir !

– Soirée Bowling – Activité toujours apprécié des ados… une soirée ausi festive que conviviale..

– Soirée Disco : une boum… souvent imitée, jamais égalée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T09:00:00+02:00

2022-11-05T18:00:00+01:00 cjh

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Georges-de-Didonne Autres Lieu SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE Adresse SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 192 Allée des Paons, 17110 Saint-Georges-de-Didonne Ville Saint-Georges-de-Didonne Age minimum 6 Age maximum 15 lieuville SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE Saint-Georges-de-Didonne Departement Charente-Maritime

