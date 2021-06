Festival Humour et Eau Salée Relais de la Côte de Beauté, 31 juillet 2021 17:31-31 juillet 2021 21:31, Saint-Georges-de-Didonne.

31 juillet – 6 août Les spectacles en extérieur sont gratuits. Les spectacles en salle en soirée sont payants. Tarifs de 5 à 20 € http://www.crea-sgd.org, crea@crea-sgd.org, 05.46.06.87.98

Festival d’humours dedans dehors tous azimuts. Théme 2021 : Danse & Sauve ta planète, mais pas forcément ensemble

Humour et Eau Salée – Danse & Sauve ta planète, mais pas forcément ensemble – Festival d’humours tous azimuts, spectacles, performannces, dans les rues, sur la plage, en salle. On dansera dans les rues, on ira au baluche, on cherchera les cygnes, des soucoupes volantes, les oiseaux, on écoutera les arbres, on essaiera de sauver le planète.

Suite au succès de ces évènements participatifs et potaches, nous renouvellerons le championnat du monde d’alpinisme horizontal sur plage, ainsi que le concours international de « Air feu d’artifice », qui se déroulera dans les Jardins du Phare, particulièrement investis cette année par le festival.

Avec :

Jean-Jacques Vanier : L’envol du pingouin , Fred Tousch : Fée, Élise Gautier : J’ai sauvé la planète et tout le monde s’en fout, Cie L’Oeil de Pénélope : SANDRINE ou comment encore écrire des spectacles quand on est féministe (et qu’on aime la pole dance),la Cie Volubilis : Panique Olympique III , Du vent dans les plumes , La Graande Finale , Bénédicte Pilchard, Cie Un rien extraordinaire : Le Baluche des complices de Monsieur Larsen, La Débordante Cie : Ce qui m’est dû, Cie O’Tresses : Le Jardin d’Haïkus, Cie Pic la Poule : Mon cher Samuel, on a peut-être trouvé le titre, Cie Qualité Street : Galactic, Cie C&C : Vachement [DeHors], Thomas Visonneau : Voler prend deux L, Cie L’Arrêt Création : BILA-Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres, Carla Bianchi : Migrando, Et tout le monde s’en fout ! Le spectacle, Cie le Nom du titre : « Nue » – Catastrophe, Cie OpUS : Le grand débarras, Stage Slam avec Julien Barret.

samedi 31 juillet – 17h31 à 19h41

samedi 31 juillet – 20h01 à 23h01

dimanche 1er août – 10h31 à 11h01

dimanche 1er août – 17h31 à 19h31

dimanche 1er août – 21h01 à 22h01

lundi 2 août – 10h31 à 11h41

lundi 2 août – 18h01 à 23h31

mardi 3 août – 10h31 à 11h41

mardi 3 août – 14h01 à 18h01

mardi 3 août – 20h01 à 22h31

mercredi 4 août – 09h31 à 10h31

mercredi 4 août – 11h01 à 12h01

mercredi 4 août – 17h31 à 18h21

mercredi 4 août – 20h01 à 23h51

jeudi 5 août – 10h31 à 12h01

jeudi 5 août – 17h31 à 18h21

jeudi 5 août – 21h01 à 22h31

vendredi 6 août – 10h31 à 12h01

vendredi 6 août – 17h31 à 18h31

vendredi 6 août – 20h31 à 21h31