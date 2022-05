Festival Humour et Eau Salée Le relais, 1 août 2020 09:30, Saint-Georges-de-Didonne.

1 – 7 août 2020 Sur place Spectacles en extérieur gratuits, en salle de 5 à 23 €- 05.46.06.87.98, crea@crea-sgd.org, http://www.crea-sgd.org

Festival Humours Tous Azimuts – Dedans*Dehors

Il a pour thème cette année : Musique et bricolage !

Alors voilà ce qu’on s’est dit : « Coûte que coûte » nous essaierons d’œuvrer de sorte que le festival Humour et Eau Salée ait lieu en cet an de crasse 2020. D’abord parce que ça fait grandir. Individuellement, collectivement. Ensuite parce que ça maintient l’espoir. Pour nous, pour nos partenaires, pour nos spectateurs. Enfin, parce que si l’on n’a rien contre le shopping, on ne va pas non plus passer notre été à ça, et puis ces jolies cigales d’intermittents, il va bien falloir les aider à chanter cet été …

Ordoncques pour un spécial « Musique et Bricolage » on se propose de vous emmusiquer avec un festival bricolé sur mesures (et pas que sanitaires) : en limitant les jauges et en doublant ou triplant certaines représentations par exemple – en jouant dans des rues pavillonnaires, en déambulation, en « livrant » des chansons ou des bouts de spectacles à domicile, tout en respectant les mesures adéquates, ……

Bref. Si on ne peut pas faire comme ci, on fera comme ça.

Julien Barret, Emma La Clown, Sophie Bissantz, Bernard Lubat, Paul Staïcu, Mathieu Moustache, Frédéric Fromet, Kosh (beatboxer), Fred Tousch, Chicken Street, Dynamite Transfert (Rock), Cie Silex, Jazzigottos, Fanfare d’occasion, Skryf et Delinius (Pays Bas), JBEN (Beach-Artiste), Cie Opus, Cie Le plus Petit Espace Possible, Les Cubiténistes, Groupe Déjà, Collectif Gonzo, Cie L’ours à pied, en salle, en déambulatoire sur places, jardin du phare, esplanade, plage avec le championnat du monde d’Alpinisme horizontal (rebaptisé coronalpinisme) et le concours international de « Air feu d’artifice ».

Cinquante douze artistes – 26 spectacles – 40 représentations

Le relais 136 boulevard de la Côte de Beauté 17110 Saint-Georges de Didonne 17110 Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

samedi 1er août 2020 – 09h30 à 23h59

dimanche 2 août 2020 – 10h30 à 23h59

lundi 3 août 2020 – 10h30 à 23h59

mardi 4 août 2020 – 10h30 à 23h59

mercredi 5 août 2020 – 10h30 à 23h59

jeudi 6 août 2020 – 10h30 à 23h59

vendredi 7 août 2020 – 10h30 à 23h59