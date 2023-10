MARCHE ET TÉMOIGNAGES Saint-Georges-Buttavent, 11 novembre 2023, Saint-Georges-Buttavent.

Saint-Georges-Buttavent,Mayenne

L’association Compostelle53 et autres chemins vous invite à une marche-témoignages à St Georges-Buttavent. Après la marche du matin, l’après-midi est consacré au récit des marcheurs pèlerins de l’année sur le Grand Chemin Montois..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 16:00:00.

Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire



The association Compostelle53 et autres chemins invites you to a walk with testimonials in St Georges-Buttavent. After the morning walk, the afternoon is devoted to the stories of the year’s pilgrim walkers on the Grand Chemin Montois.

La asociación Compostelle53 et autres chemins le invita a un paseo con testimonios en St Georges-Buttavent. Tras el paseo de la mañana, la tarde estará dedicada a los relatos de los peregrinos caminantes del año en el Grand Chemin Montois.

Der Verein Compostelle53 et autres chemins lädt Sie zu einer Wanderung mit Erfahrungsberichten in St Georges-Buttavent ein. Nach der Wanderung am Vormittag ist der Nachmittag den Erzählungen der Pilgerwanderer des Jahres auf dem Grand Chemin Montois gewidmet.

