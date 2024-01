VISITE A DEUX VOIX TOILES DE MAYENNE Saint-Georges-Buttavent, jeudi 22 février 2024.

VISITE A DEUX VOIX TOILES DE MAYENNE Saint-Georges-Buttavent Mayenne

La manufacture Toiles de Mayenne vous ouvre ses portes !

L’office de tourisme Vallée de Haute Mayenne et Toiles de Mayenne vous invitent à une “Visite à deux voix”.

Cette visite d’environ 2 heures, vous fera découvrir la manufacture et l’histoire du village de Fontaine-Daniel puisque, particularité de ce lieu, les deux sont intimement mêlés.

Vous apprendrez quelques points historiques et fondateurs du village et de l’entreprise et découvrirez chaque étape de fabrication grâce aux experts de chaque atelier.

Sur réservation à l’Office de tourisme Vallée de Haute Mayenne, places limitées

Restriction d’accès inaccessible aux PMR, le lieu et les espaces actuellement non aménagés font que ces visites sont réservées à des personnes sans handicap mobile.

Fontaine-Daniel

Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire info@valleedehautemayenne.fr



