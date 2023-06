Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Saint-Geoire-en-Valdaine Les Navigations poétiques vous invitent à un parcours poétique, carnet et crayon en main, sens en éveil et bonnes chaussures aux pieds Saint Geoire en Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine, 17 septembre 2023, Saint-Geoire-en-Valdaine. Les Navigations poétiques vous invitent à un parcours poétique, carnet et crayon en main, sens en éveil et bonnes chaussures aux pieds Dimanche 17 septembre, 13h30, 15h30 Saint Geoire en Valdaine gratuit Les Navigations poétiques vous invitent à un parcours poétique, carnet et crayon en main, sens en éveil et bonnes chaussures aux pieds. Des plaques-poèmes proposent des haltes aux abords des châteaux de Saint-Geoire-en-Valdaine : CABAROT, CLERMONT, LA ROCHETTE, L’ÉTERGNE. Les poèmes offrent les textes des poètes invités du Printemps Poétique de Saint-Geoire-en-Valdaine. Nous les lirons et mêlerons les images qu’ils suscitent à nos impressions au contact de la nature ou du patrimoine. Il est proposé d’adresser un poème écrit dans la semaine à partir de ces notes et de l’adresser à: lesnavigationspoetiques@gmail.com avant le 25 septembre. Les poèmes reçus seront exposés dans le hall de la mairie la semaine suivante. Saint Geoire en Valdaine 541 route du bourg, 38620 Saint Geoire en Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine 38620 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 07 51 07 http://www.saint-geoire-en-valdaine.com [{« link »: « mailto:lesnavigationspoetiques@gmail.com »}, {« link »: « mailto:navigationspoeques@gmail.com »}] Sept « châteaux » ponctuent le versant ensoleillé, l’adret du village. La mairie (ou château de Montcla) et le château de Longpra peuvent être visités. Les autres domaines : la Lambertière, la Rochette, Clermont, Cabarot et l’Etergne sont des propriétés privées qui ne s’admirent que de loin, ou au cours des Journées du Patrimoine, mi septembre, avec les commentaires historiques passionnants des propriétaires. Parking de la Combe, Espace Versoud Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

