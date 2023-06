Conférence: Châteaux et merveilles du village aux 7 Châteaux par Scholastique Dugueyt Saint Geoire en Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine, 17 septembre 2023, Saint-Geoire-en-Valdaine.

Conférence: Châteaux et merveilles du village aux 7 Châteaux par Scholastique Dugueyt Dimanche 17 septembre, 09h00, 10h00, 14h00, 15h00 Saint Geoire en Valdaine 50 personnes par séance

Un délicieux moment vous attend en mairie, dans la salle du conseil municipal, au milieu des boiseries du XIXème siècle. Une conférence pétillante vous présentera le patrimoine de Saint-Geoire en Valdaine : châteaux, lieux mythiques, bâtisseurs du village, fabriques artisanales… L’histoire du village aux 7 châteaux vient de très loin, et vous prendrez plaisir à en découvrir les merveilles.

Saint Geoire en Valdaine positionnée entre Chambéry, Grenoble et Lyon est une commune de l’Isère, pôle principal de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, est le berceau de la rivière de l’Ainan, elle présente un intérêt écologique, classée en ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique).

La commune ainsi que celles de sa vallée présentent un passé industriel relativement riche dans le domaine de la soierie, certains lieux (Usine de la Martinette, devenue la brasserie « LA DAUPHINE »).

Consciente des enjeux majeurs, la municipalité de Saint-Geoire-en-Valdaine a pris l’initiative de s’engager en 2017 dans une démarche de site patrimonial remarquable afin de protéger et mettre en valeur son patrimoine architectural. Fin décembre 2022, le village de Saint Geoire en Valdaine a obtenu la distinction de « Site Patrimonial Remarquable » délivré par le ministère de la Culture.

L’histoire du village a été marquée dès le 11ème siècle par la présence et la transformation des châteaux et maisons fortes en demeures d’agrément avec parcs, jusqu’au cours du 19ème et 20ème siècle, quand la vallée s’est industrialisée.

Ces demeures sont encore habitées et entretenues.

Un patrimoine bâti conséquent, héritage d’une histoire seigneuriale, mais également rurale (hameaux ruraux, anciennes fermes en pierres et en pisé), et industrielle (usines et aménagements hydrauliques sur l’Ainan, hameaux ouvriers, maisons et « châteaux » d’industriels, gare du tramway).

Le château de Longpra, ses jardins, et l’Eglise Saint-Georges (XIIe) sont classés au titre des monuments historiques

Le château de Clermont (XIIIe siècle), le plus ancien des sept châteaux que compte la commune, tient son nom de la famille éponyme, la maison de Clermont-Tonnerre, est exploité par la famille DOLCIANI (ouvert au public toute l’année).

Le château de la Rochette, du XIXe siècle, le château de Lambertière, du XVIIIe siècle, bâti par la famille Dode28, le château de Montcla et l’abbaye royale de Saint-André, aujourd’hui hôtel de ville, le château de Cabarot, le château de l’Etergne, la vieille forge avec son célèbre peintre Richard COLE, l’auberge du Val d’Ainan , le monument aux morts communal.

Personnalités liées à la commune :

Guillaume Dode de la Brunerie né en 1775 était un officier militaire qui devint maréchal de France en 1847 sous Louis-Philippe Ier.

François Alexandre Michal de la Bretonnière (1767-1828), général des armées de la République et de l’Empire y est né et décédé.

François Michal-Ladichère, né à Saint-Geoire en 1807, avocat puis magistrat, député de l’Isère, en 1871, puis sénateur et président du conseil général de l’Isère.

Laurent Bouvier (1840-1901), peintre et céramiste, a vécu au château de Cabarot.

Eugénie du Colombier (1806-1888), artiste peintre française, châtelaine du château de Longpra.

Sept « châteaux » ponctuent le versant ensoleillé, l'adret du village. La mairie (ou château de Montcla) et le château de Longpra peuvent être visités. Les autres domaines : la Lambertière, la Rochette, Clermont, Cabarot et l'Etergne sont des propriétés privées qui ne s'admirent que de loin, ou au cours des Journées du Patrimoine, mi septembre, avec les commentaires historiques passionnants des propriétaires.

Mairie St Geoire en Valdaine