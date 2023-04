Foire aux entrecôtes à l’échalote Route de Berthenay, 24 juin 2023, Saint-Genouph.

La foire à l’entrecôte à l’échalote se déroule le dernier week-end de juin. Le samedi soir, venez profiter d’un repas animée par un bal champêtre, des attractions foraines et du feu de la Saint-Jean. Le dimanche, place au vide-greniers, grillades et animations suivies du feu d’artifice..

Dimanche 2023-06-24 à 07:00:00 ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Route de Berthenay

Saint-Genouph 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The entrecote and shallot fair takes place on the last weekend of June. On Saturday evening, come and enjoy a meal animated by a country ball, fairground attractions and the Saint-Jean fire. On Sunday, there is a garage sale, grills and entertainment followed by fireworks.

La feria del entrecot y la chalota se celebra el último fin de semana de junio. El sábado por la noche, venga a disfrutar de una comida con baile al estilo campestre, atracciones de feria y el fuego de Saint-Jean. El domingo, venta de garaje, parrilladas y animaciones seguidas de fuegos artificiales.

Die Entrecôte à l’échalote-Messe findet am letzten Wochenende im Juni statt. Am Samstagabend genießen Sie ein Essen, das von einem ländlichen Tanz, Schaustellerattraktionen und dem Johannisfeuer begleitet wird. Am Sonntag gibt es einen Flohmarkt, Grillfeste und Unterhaltung, gefolgt von einem Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-04-13 par Tours Val de Loire Tourisme