Les musicales de Saint-Genou Saint-Genou, 29 juillet 2023, Saint-Genou.

Saint-Genou,Indre

Les Musicales de Saint-Genou organisent chaque année 4 concerts de musique classique dans l’église de Saint-Genou et au Centre Culturel Jean Bénard de Buzançais..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . 8 EUR.

Saint-Genou 36500 Indre Centre-Val de Loire



Every year, Les Musicales de Saint-Genou organize 4 classical music concerts in the church of Saint-Genou and at the Centre Culturel Jean Bénard in Buzançais.

Cada año, los Musicales de Saint-Genou organizan 4 conciertos de música clásica en la iglesia de Saint-Genou y en el Centre Culturel Jean Bénard de Buzançais.

Les Musicales de Saint-Genou organisiert jedes Jahr vier klassische Musikkonzerte in der Kirche von Saint-Genou und im Kulturzentrum Jean Bénard in Buzançais.

Mise à jour le 2023-07-05 par BERRY