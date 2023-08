Stand MSA à la Fête de la terre à Saint-Genix-les-Villages (73) Saint-Genix-les-Villages Saint-Genix-les-Villages, 27 août 2023, Saint-Genix-les-Villages.

Stand MSA à la Fête de la terre à Saint-Genix-les-Villages (73) Dimanche 27 août, 10h00 Saint-Genix-les-Villages

Organisé par les Jeunes agriculteurs de Savoie, ce rendez-vous agricole ouvert à tous fait découvrir aux visiteurs le patrimoine agricole et gastronomique de la Savoie en présentant les spécificités et la diversité de l’agriculture. Les équipes et les élus de la MSA accueilleront les visiteurs sur un stand pour se présenter à eux, échanger sur leurs besoins sur le territoire et répondre à leurs questions. Deux expositions seront à découvrir pour évoquer deux sujets importants de santé public : les maladies transmises par les piqûres de tiques et les pathologies pulmonaires professionnelles agricoles (PAPPA). Entrée et parking gratuit.

Saint-Genix-les-Villages 73240 Saint-Genix-les-Villages 73240 Gresin Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00