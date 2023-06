Visite guidée du cloître et de l’église Saint-Genis des Fontaines Saint-Génis-des-Fontaines, 16 septembre 2023, Saint-Génis-des-Fontaines.

Venez découvrir le cloître et l’église abbatiale de Saint-Génis-des-Fontaines à travers une visite commentée.

Saint-Genis des Fontaines 13 rue Georges Clémenceau, 66740, Saint-Génis-des-Fontaines Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 89 84 33 http://www.saint-genis-des-fontaines.fr/ L’abbaye bénédictine de Saint-Génis-des-Fontaines a été construite en 780 par Sentimir. Elle est dédiée à saint-Genis, martyr du Christ.

Détruite au milieu du IXème siècle par des pillards normands, elle est reconstruite peu après, et connaîtra un développement architectural tout au long du Moyen Âge : le voûtement de l’église au XIIe siècle et la construction du cloître XIIIe siècle.

Fortement déclinante au XVIe siècle, elle est unie en 1507 à l’Abbaye catalane de Montserrat.

Après le traité des Pyrénées, les moines frondeurs résistent à la domination française, mais à long terme, ces querelles sapent la puissance de l’abbaye et précipitent son déclin.

La Révolution française finit de parachever la déchéance du monastère.

En 1850, l’église abbatiale devient l’église paroissiale du village.

Entre 1922 et 1924, une grande partie des colonnes du cloître sont venues à un antiquaire parisien, qui est démantelé. Le quart sud-est resté sur place et été classé au titre de Monument historique en 1924.

De 1970 à 1985, la municipalité de Saint-Génis-des-Fontaines entreprend la recomposition de son Patrimoine culturel avec le concours de l’ASVAC (Association pour la Sauvegarde des Valeurs Archéologiques et Culturelles).

Grâce à des efforts conjugués et persévérants, les pierres sont réinstallées à leur emplacement originel (in situ). À partir de 1987, d’importants travaux de restauration on été réalisés et ont permis de reconstituer les voûtes, plafonds et arrêtes d’angle du déambulatoire inférieur. En 2002, c’est le déambulatoire supérieur qui est restauré, aujourd’hui transformé en galerie d’art nommée « la galerie des deux clochers », qui accueille des expositions de peintures, de sculptures, de photographies tout au long de l’année.

Le cloître de Saint-Génis-des-Fontaines a été construit au XIIIè siècle. Il se distingue par la polychromie de ses marbres, le blanc de Céret, le rose de Villefranche de Conflent et le noir des Corbières Roussillonnaises. Les motifs des sculptures sont variés : faune et flore locales, sujets allégoriques et scènes liturgiques.

