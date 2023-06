Visite guidée de cette chapelle Saint Genis des Fontaines 66740 Saint-Génis-des-Fontaines, 16 septembre 2023, Saint-Génis-des-Fontaines.

Venez à la découverte de cette chapelle classée au titre des Monuments historiques.

La chapelle Sainte-Colombe des Cabanes est un petit édifice religieux isolé dans les vergers, à deux kilomètres au nord de Saint-Génis-des-Fontaines. Elle se trouve près d'un ancien hameau dont il reste un domaine agricole, autrefois un lieu de vie plus important. Mis à part les bâtiments désormais propriété privée, cette chapelle est debout, isolée dans un champs, parfaitement remise en valeur relativement récemment.

Elle est datée du XIe siècle et dispose des attributs d’une chapelle romane typique de cette époque. Elle est constituée d’une nef unique voûtée en plein cintre et d’un chevet quadrangulaire caractéristique du premier âge roman.

Des arcades borgnes décorent les murs latéraux. Elles ont été placées là lors du remplacement de la toiture initiale, en bois, par la voûte en pierre et avaient pour fonction de renforcer ces murs.

La chapelle a un transept également, assez court, dont la croisée avec la nef est décorée de quatre colonnes à chapiteaux romans. Les décors que l’on y voient indiquent qu’il s’agit probablement du même atelier que celui de Saint-Michel de Cuxa.

