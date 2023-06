Les Tours de Merle fêtent l’archéologie : les apprentis archéologues Saint-Geniez-ô-Merle, 12 juin 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Dans le cadre de la journée européenne de l’archéologie, mettez-vous dans la peau d’un archéologue et rejoignez le chantier de fouille installé pour l’occasion afin de déterrer quelques lointains secrets des Tours de Merle !

À partir de 6 ans. À 16h. Durée : 1 h

Pour réservez, allez dans l’onglet – Billetterie -.

Dimanche à 16:00:00 ; fin : . .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of European Archaeology Day, put yourself in the shoes of an archaeologist and join the excavation site set up for the occasion to unearth some of the distant secrets of the Tours de Merle!

Ages 6 and up. At 4pm. Duration: 1 h

To reserve, go to the Ticketing tab

En el marco del Día Europeo de la Arqueología, póngase en la piel de un arqueólogo y únase a la excavación preparada para la ocasión para desenterrar algunos de los lejanos secretos de las Tours de Merle

A partir de 6 años. A las 16 h. Duración: 1 hora

Para reservar, vaya a – Entradas –

Schlüpfen Sie im Rahmen des Europäischen Tages der Archäologie in die Rolle eines Archäologen und schließen Sie sich der eigens eingerichteten Ausgrabungsstätte an, um einige der Geheimnisse der Tours de Merle zu lüften

Für Kinder ab 6 Jahren. Um 16 Uhr. Dauer: 1 Stunde

Für Reservierungen gehen Sie bitte auf die Registerkarte – Kartenverkauf –

Mise à jour le 2023-06-10 par OT de Beaulieu sur Dordogne