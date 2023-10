Les Tours de Merle : Atelier cerf-volant Saint-Geniez-ô-Merle, 1 novembre 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Réalisez votre cerf-volant avec un animateur du Comité Départemental de Vol Libre. Avec le soutien de leur accompagnateur, les enfants assemblent, scotchent, ficèlent, dessinent et colorient leur propre cerf-volant. Ils repartent avec leur réalisation en forme de blason volant !

À partir de 5 ans. Plusieurs créneaux horaires dans la journée : 11h et 11h45 le matin. 14h, 15h et 16h l’après-midi. Durée : 45 min/1h.

Pour réservez, allez dans l’onglet – Billetterie –

Animations comprises dans le prix d’entrée..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 16:00:00. EUR.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Build your own kite with an instructor from the Comité Départemental de Vol Libre. With the support of their instructor, children assemble, tape, string, draw and color their own kite. They’ll leave with their own flying crest!

Ages 5 and up. Several times a day: 11 a.m. and 11.45 a.m. 2 p.m., 3 p.m. and 4 p.m. Duration: 45 min/1h.

To book, go to the Ticketing tab

Activities included in admission price.

Crea tu propia cometa con una guía del Comité Departamental de Vol Libre. Con la ayuda de su monitor, los niños montarán, encintarán, encordarán, dibujarán y colorearán su propia cometa. ¡Se irán a casa con su creación en forma de cresta voladora!

A partir de 5 años. Varias veces al día: 11.00 y 11.45 h por la mañana. 14.00, 15.00 y 16.00 h por la tarde. Duración: 45 min/1h.

Para reservar, vaya a la pestaña Venta de entradas

Actividades incluidas en el precio de la entrada.

Bauen Sie Ihren eigenen Drachen mit einem Betreuer des Comité Départemental de Vol Libre. Mit der Unterstützung ihres Betreuers bauen die Kinder ihren eigenen Drachen zusammen, kleben, schnüren, zeichnen und kolorieren ihn. Sie nehmen ihr Werk in Form eines fliegenden Wappens mit nach Hause!

Ab einem Alter von 5 Jahren. Mehrere Zeitfenster am Tag: 11:00 und 11:45 Uhr am Vormittag. 14:00, 15:00 und 16:00 Uhr am Nachmittag. Dauer: 45 min/1h.

Um zu buchen, gehen Sie auf die Registerkarte – Kartenverkauf –

Im Eintrittspreis enthaltene Animationen.

