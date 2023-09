Les Tours de Merle : savoir-faire du Moyen-âge Saint-Geniez-ô-Merle, 24 septembre 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Déambulez sur les chemins mystérieux des Tours de Merle, découvrez l’histoire des tours à votre rythme…Puis au détour d’une tour, allez à la rencontre de nos guides et partagez un moment convivial autour des secrets de l’époque médiévale. À leurs côtés, testez votre adresse et vos connaissances sur le Moyen-âge avec le jeu des anneaux ; humez les saveurs et épices d’antan et dégustez une boisson emblématique de cette époque : l’hypocras ; apprenez l’art de bien écrire avec l’atelier calligraphie ou plongez dans le monde des couleurs en partant à la découverte de la teinture médiévale…

Entre 14h et 18h.

Compris dans le prix d’entrée ..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. EUR.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Stroll along the mysterious paths of the Tours de Merle, discovering the history of the towers at your own pace… Then, at the turn of a tower, meet our guides and share a convivial moment around the secrets of medieval times. Alongside them, test your skills and knowledge of the Middle Ages with the ring game; smell the flavors and spices of yesteryear and taste a drink emblematic of this era: hypocras; learn the art of good writing with the calligraphy workshop or plunge into the world of colors by discovering medieval dyeing?

Between 2pm and 6pm.

Admission included.

Pasee por los misteriosos senderos de las Tours de Merle, descubra la historia de las torres a su ritmo… Después, a la vuelta de una torre, reúnase con nuestros guías y comparta un momento de convivencia en torno a los secretos de la época medieval. Junto a ellos, ponga a prueba su destreza y sus conocimientos sobre la Edad Media con el juego del anillo; huela los sabores y especias de antaño y deguste una bebida emblemática de aquella época: el hipocrás; aprenda el arte de escribir bien con el taller de caligrafía o sumérjase en el mundo de los colores descubriendo el teñido medieval..

Entre las 14:00 y las 18:00 h.

Incluido en el precio de la entrada.

Schlendern Sie auf den geheimnisvollen Pfaden der Tours de Merle und entdecken Sie die Geschichte der Türme in Ihrem eigenen Rhythmus… Dann, hinter der Ecke eines Turms, treffen Sie unsere Führer und teilen Sie einen geselligen Moment rund um die Geheimnisse des Mittelalters. An ihrer Seite können Sie Ihre Geschicklichkeit und Ihr Wissen über das Mittelalter beim Ringspiel testen, die Aromen und Gewürze vergangener Zeiten riechen und ein Getränk probieren, das für diese Epoche typisch war: Hypocras, die Kunst des Schreibens beim Kalligraphie-Workshop erlernen oder in die Welt der Farben eintauchen und die mittelalterliche Färberei entdecken?

Zwischen 14:00 und 18:00 Uhr.

Im Eintrittspreis enthalten.

Mise à jour le 2023-09-12 par Corrèze Tourisme