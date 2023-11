Les Tours de Merle : visite guidée Saint-Geniez-ô-Merle, 1 septembre 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Arpentez les chemins du castrum des Tours de Merle et découvrez l’histoire médiévale de ce lieu et ses atouts naturels en compagnie d’une guide-conférencière.

À partir de 6 ans. À 11h. Durée : 1h30 environ.

Pour réserver, allez dans l’onglet – Billetterie -.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 12:30:00. EUR.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Stroll along the paths of the Tours de Merle castrum and discover the medieval history of this place and its natural assets in the company of a guide-lecturer.

Ages 6 and up. At 11 am. Duration: approx. 1h30.

To book, go to the Ticketing tab

Pasee por los senderos del castrum de Tours de Merle y descubra la historia medieval de este lugar y sus riquezas naturales en compañía de un guía-conferenciante.

Para niños a partir de 6 años. A las 11h. Duración: 1 hora y media aproximadamente.

Para reservar, diríjase a – Venta de entradas –

Begeben Sie sich auf die Wege des Castrum des Tours de Merle und entdecken Sie die mittelalterliche Geschichte dieses Ortes und seine natürlichen Vorzüge in Begleitung einer Fremdenführerin.

Ab 6 Jahren. Um 11 Uhr. Dauer: ca. 1,5 Stunden.

Um zu buchen, gehen Sie auf die Registerkarte – Kartenverkauf –

Mise à jour le 2023-09-12 par Corrèze Tourisme