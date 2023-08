Les Tours de Merle : « La plume à la main », initiation à la calligraphie Saint-Geniez-ô-Merle, 31 août 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Comment écrivait-on au Moyen âge ? Pendant une heure, en famille ou entre amis, venez vous initier à l’art de la belle écriture et de la mise en lumière des textes médiévaux.

À partir de 8 ans. Convient aux adultes et aux enfants. À 16h. Durée : 1h.

2023-08-31 fin : 2023-08-31 17:00:00.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



How did people write in the Middle Ages? For an hour, with family or friends, come and learn the art of beautiful writing and how to bring medieval texts to light.

Ages 8 and up. Suitable for adults and children. 4pm. Duration: 1 hour.

¿Cómo se escribía en la Edad Media? Durante una hora, en familia o con amigos, ven a aprender el arte de la bella escritura y cómo sacar a la luz los textos medievales.

A partir de 8 años. Apto para adultos y niños. A las 16 h. Duración: 1 hora.

Wie schrieb man im Mittelalter? Lassen Sie sich eine Stunde lang mit der Familie oder mit Freunden in die Kunst des Schönschreibens und der Beleuchtung mittelalterlicher Texte einführen.

Ab 8 Jahren. Geeignet für Erwachsene und Kinder. 16 Uhr. Dauer: 1 Stunde.

