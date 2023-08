Les Tours de Merle : visite théâtralisée « Saveurs et épices du Moyen-âge » Saint-Geniez-ô-Merle, 30 août 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Arpentez les chemins des Tours de Merle en compagnie de dame Irlande de Merle, découvrez la formidable histoire des tours et la vie rocambolesque des seigneurs de Merle ! Cheminez à travers l’histoire et finissez le voyage sur une petite note épicée aux saveurs médiévales !

À 15h. Durée : 2h environ.

Pour réserver, allez dans l’onglet – Billetterie-.

2023-08-30 fin : 2023-08-30 17:00:00. EUR.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Stroll along the paths of the Tours de Merle in the company of Dame Irlande de Merle, and discover the amazing history of the towers and the whimsical lives of the lords of Merle! Take a walk through history and end your journey on a spicy medieval note!

At 3pm. Duration: approx. 2 hrs.

To book, go to – Billetterie-

Pasee por los senderos de las Torres de Merle en compañía de Dame Irlande de Merle, y descubra la asombrosa historia de las torres y las pintorescas vidas de los Señores de Merle Dé un paseo por la historia y termine su viaje con una nota medieval picante

A las 15h. Duración: 2 horas aproximadamente.

Para reservar, vaya a – Ticketing-

Erkunden Sie die Wege der Türme von Merle in Begleitung der Dame Irland von Merle, entdecken Sie die großartige Geschichte der Türme und das abenteuerliche Leben der Herren von Merle! Gehen Sie durch die Geschichte und beenden Sie die Reise mit einer würzigen, mittelalterlichen Note!

Um 15 Uhr. Dauer: ca. 2 Stunden.

Um zu buchen, gehen Sie auf die Registerkarte – Kartenverkauf-

