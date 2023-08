Les Tours de Merle : teintures et couleurs du Moyen-âge Saint-Geniez-ô-Merle, 29 août 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Les gens du Moyen-âge avaient-ils des couleurs favorites ? S’habillaient-ils tous en gris ? Est-ce que leurs préférences ont laissé des traces dans notre monde actuel ? Dans cet atelier visuel et tactile, découvrez les métiers, techniques et teintures anciennes. Entrez dans le monde coloré des vêtements médiévaux !

À partir de 10 ans. À 16h. Durée : 50 minutes.

Pour réserver, allez dans l’onglet – Billetterie-.

2023-08-29 fin : 2023-08-29 17:00:00. EUR.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Did people in the Middle Ages have favorite colors? Did they all dress in gray? Have their preferences left their mark on today’s world? In this visual and tactile workshop, discover ancient crafts, techniques and dyes. Enter the colorful world of medieval clothing!

Ages 10 and up. At 4pm. Duration: 50 minutes.

To book, go to the tab – Ticketing-

¿Tenía la gente de la Edad Media colores favoritos? ¿Vestían todos de gris? ¿Han dejado sus preferencias su huella en el mundo en que vivimos hoy? En este taller visual y táctil, descubra antiguos oficios, técnicas y tintes. Adéntrese en el colorido mundo de la indumentaria medieval

A partir de 10 años. A las 16 h. Duración: 50 minutos.

Para reservar, vaya a – Ticketing-

Hatten die Menschen im Mittelalter bestimmte Lieblingsfarben? Kleideten sie sich alle in Grau? Haben ihre Vorlieben Spuren in unserer heutigen Welt hinterlassen? In diesem visuellen und taktilen Workshop lernen Sie alte Berufe, Techniken und Färbemittel kennen. Treten Sie ein in die farbenfrohe Welt der mittelalterlichen Kleidung!

Ab 10 Jahren. 16 Uhr. Dauer: 50 Minuten.

Um zu buchen, gehen Sie auf die Registerkarte – Kartenverkauf-

Mise à jour le 2023-08-25 par Corrèze Tourisme