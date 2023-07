Tours de Merle : spectacle » Pagaille médiévale » Saint-Geniez-ô-Merle, 27 juillet 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Humour et action sont les maîtres mots de ce spectacle d’aventures qui mène tout droit au temps des chevaliers ! Il réunit neuf comédiens, escrimeurs et cascadeurs autour d’une farce médiévale qui alterne situations comiques et scènes de combats spectaculaires. À la fin du spectacle, les artistes invitent les enfants à vivre des épreuves pour devenir chevaliers et chevaleresses !

Avec le Cercle d’escrime ancienne.

3 représentations par jour : à 11 h, 14 h 30 et 17 h. Sans réservation..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 18:00:00.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Humor and action are the watchwords of this adventure show, which takes us right back to the time of the knights! Nine actors, fencers and stuntmen perform a medieval farce alternating comic situations and spectacular battle scenes. At the end of the show, the performers invite children to take part in a series of tests to become knights and knightesses!

With the Cercle d’escrime ancienne.

3 performances per day: 11 a.m., 2:30 p.m. and 5 p.m. No reservation required.

Humor y acción son las palabras clave de este espectáculo de aventuras que le transportará directamente a la época de los caballeros Reúne a nueve actores, esgrimistas y dobles en una farsa medieval que alterna situaciones cómicas y espectaculares escenas de combate. Al final del espectáculo, los actores invitan a los niños a convertirse en caballeros y damas

Con el Cercle d’escrime ancienne.

3 funciones al día: a las 11 h, a las 14.30 h y a las 17 h. Sin reserva previa.

Humor und Action sind die Schlüsselwörter dieses Abenteuerspektakels, das direkt in die Zeit der Ritter führt! Sie vereint neun Schauspieler, Fechter und Stuntmen um eine mittelalterliche Farce, in der sich komische Situationen mit spektakulären Kampfszenen abwechseln. Am Ende der Vorstellung laden die Künstler die Kinder ein, Prüfungen zu bestehen, um Ritter und Ritterinnen zu werden!

Mit dem Cercle d’escrime ancienne (Kreis für altes Fechten).

3 Vorstellungen pro Tag: um 11 Uhr, 14.30 Uhr und 17 Uhr. Ohne Reservierung.

