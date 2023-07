Les Tours de Merle : soirée théâtre évènement « Marius l’enfant de la Dordogne » Saint-Geniez-ô-Merle, 22 juillet 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Venez assister à une représentation unique et exceptionnelle aux Tours de Merle de « Marius, l’enfant de la Dordogne ».

Au son des eaux de la Maronne, découvrez l’épopée des gabariers d’antan grâce à Marius, enfant de 8 ans, et tout l’équipage. Une passionnante aventure au bord de l’eau, où théâtre, chanson et danse se mêlent au décor hors du commun des Tours de Merle.

Pièce de théâtre adaptée du livre « Marius, petit gabarier clandestin de la Dordogne » de Philippe Marchegay.

Mise en scène : Véronique Lesergent.

Avec Ugo Broussot, Bruno Davézé, Carole Maja et accompagnés par les Gojats del Porti.

Rendez-vous à 19h15. Durée : 1h30 environ

Pour réserver, allez dans l’onglet – Billetterie -.

2023-07-22

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a unique performance of « Marius, l’enfant de la Dordogne » at Les Tours de Merle.

To the sound of the Maronne River, discover the epic story of the gabariers of yesteryear thanks to 8-year-old Marius and his crew. An exciting waterside adventure, where theater, song and dance mingle in the extraordinary setting of the Tours de Merle.

Play adapted from the book « Marius, petit gabarier clandestin de la Dordogne » by Philippe Marchegay.

Directed by Véronique Lesergent.

With Ugo Broussot, Bruno Davézé, Carole Maja and accompanied by the Gojats del Porti.

Performances at 7:15pm. Duration: approx. 1h30

To book, go to the Ticketing tab

Venga a ver una representación única y excepcional de « Marius, l’enfant de la Dordogne » en Les Tours de Merle.

Al son de las aguas del Marona, descubra la saga de los gabarreros de antaño gracias a Marius, un niño de 8 años, y a toda la tripulación. Una emocionante aventura acuática en la que el teatro, el canto y la danza se mezclan en el extraordinario marco de las Tours de Merle.

Adaptación del libro « Marius, petit gabarier clandestin de la Dordogne » de Philippe Marchegay.

Dirigida por Véronique Lesergent.

Con Ugo Broussot, Bruno Davézé, Carole Maja y acompañados por los Gojats del Porti.

Funciones a las 19.15 h. Duración: 1h30 aprox

Para reservar, vaya a – Entradas –

Erleben Sie in Les Tours de Merle eine einzigartige und außergewöhnliche Aufführung von « Marius, l’enfant de la Dordogne ».

Entdecken Sie mit dem 8-jährigen Marius und seiner ganzen Mannschaft das Epos der Gabariers von einst, während das Wasser der Maronne plätschert. Ein spannendes Abenteuer am Wasser, bei dem sich Theater, Gesang und Tanz mit dem außergewöhnlichen Dekor der Tours de Merle vermischen.

Theaterstück nach dem Buch « Marius, petit gabarier clandestin de la Dordogne » von Philippe Marchegay.

Regie: Véronique Lesergent.

Mit Ugo Broussot, Bruno Davézé, Carole Maja und begleitet von den Gojats del Porti.

Treffpunkt um 19.15 Uhr. Dauer: ca. 1,5 Stunden

Um zu reservieren, gehen Sie auf die Registerkarte – Kartenverkauf –

