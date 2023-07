Les Tours de Merle : les techniques du Moyen-âge « Les armes et les techniques de combat » Saint-Geniez-ô-Merle, 20 juillet 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Petits et grands, initiez-vous au combat à l’épée, à la hache ou au tir d’arbalète et découvrez l’histoire des armes et des techniques de combat du Moyen-âge avec les passionnés et très passionnants membres de l’association Historiae Vivae !

Avec l’association Historiae Vivae.

De 10h à 13h et de 14h à 18h. Sans réservation..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 18:00:00. EUR.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Young and old alike, learn to fight with a sword, axe or crossbow, and discover the history of weapons and fighting techniques in the Middle Ages with the passionate and very enthusiastic members of the Historiae Vivae association!

With the Historiae Vivae association.

From 10am to 1pm and from 2pm to 6pm. No reservation required.

Jóvenes y mayores podrán aprender a luchar con espadas, hachas o ballestas, y descubrir la historia de las armas y las técnicas de combate en la Edad Media con los apasionados y muy entusiastas miembros de la asociación Historiae Vivae

Con la asociación Historiae Vivae.

De 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 h. Sin reserva previa.

Ob Groß oder Klein, lassen Sie sich in den Schwertkampf, den Axtkampf oder das Schießen mit der Armbrust einführen und entdecken Sie die Geschichte der Waffen und Kampftechniken des Mittelalters mit den leidenschaftlichen und sehr spannenden Mitgliedern des Vereins Historiae Vivae!

Mit dem Verein Historiae Vivae.

Von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr. Ohne Reservierung.

