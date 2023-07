La nuit de la chauve-souris aux Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle, 18 juillet 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Aux Tours de Merle, les chauves-souris sont nos amies ! Certaines espèces sauvegardées y trouvent refugent l’hiver, d’autres viennent mettre bas l’été. Christophe Lagorsse animateur Natura 2000 spécialiste des chiroptères et fin connaisseur des chauves-souris du site nous présente les caractéristiques de ces mammifères volants, lors d’une conférence suivie d’échanges et de discussions. Après cette approche du monde de la chauve-souris, il accompagne les visiteurs pour une promenade à la tombée de la nuit dans le site des Tours de Merle et vous permet d’entrevoir et d’écouter ces mammifères nocturnes.

Pour réserver : c.lagorsse@cen-na.org

À partir de 8 ans. À 20h30. Gratuit.

Prévoir une lampe de poche !.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



At Les Tours de Merle, bats are our friends! Some of our protected species take refuge here in winter, while others come to give birth in summer. Christophe Lagorsse, Natura 2000 coordinator and specialist in chiropterans, presents the characteristics of these flying mammals in a lecture followed by exchanges and discussions. After this introduction to the world of bats, he accompanies visitors on a stroll around the Tours de Merle site at dusk, giving you a chance to catch a glimpse of these nocturnal mammals.

To book: c.lagorsse@cen-na.org

Ages 8 and up. At 8.30pm. Free admission.

Bring a flashlight!

En Les Tours de Merle, los murciélagos son nuestros amigos Algunas especies protegidas se refugian allí en invierno, mientras que otras vienen a parir en verano. Christophe Lagorsse, coordinador de Natura 2000 especializado en quirópteros y gran conocedor de los murciélagos del lugar, nos ofreció una charla sobre las características de estos mamíferos voladores, seguida de intercambios y debates. Tras esta introducción al mundo de los murciélagos, acompañará a los visitantes en un paseo por el paraje de Tours de Merle al atardecer, para que puedan ver y escuchar a estos mamíferos nocturnos.

Para reservar: c.lagorsse@cen-na.org

A partir de 8 años. 20.30 h. Entrada gratuita.

Trae una linterna

In den Tours de Merle sind Fledermäuse unsere Freunde! Einige der geschützten Arten finden hier im Winter Unterschlupf, andere kommen im Sommer, um ihre Jungen zu gebären. Christophe Lagorsse, Natura 2000-Betreuer, Spezialist für Fledermäuse und Kenner der Fledermäuse im Gebiet, stellt uns in einem Vortrag die Eigenschaften dieser fliegenden Säugetiere vor, gefolgt von Austausch und Diskussionen. Nach diesem Einblick in die Welt der Fledermäuse begleitet er die Besucher auf einem Spaziergang bei Einbruch der Dunkelheit durch das Gebiet der Tours de Merle und ermöglicht es Ihnen, diese nachtaktiven Säugetiere zu sehen und zu hören.

Zur Buchung: c.lagorsse@cen-na.org

Ab 8 Jahren. 20.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Taschenlampe mitbringen!

Mise à jour le 2023-06-09 par Corrèze Tourisme