Les Tours de Merle : les techniques du Moyen-âge » Les engins de construction » Saint-Geniez-ô-Merle, 16 juillet 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Comment mesurait-on au Moyen-âge ? Comment soulevait-on de grosses pierres jusqu’en haut des tours ? Comment transportait-on de lourdes charges à la seule force des bras ? Comment pouvait-on construire des édifices encore visibles sans les technologies d’aujourd’hui ? Tant de questions qui nous viennent à l’esprit lorsque nous visitions les Tours de Merle et auxquelles une équipe de bénévoles et de passionnés va tâcher de répondre !

Venez à leur rencontre et découvrez les engins de construction construits par leurs soins au printemps 2023, assistez à des démonstrations et échangez passionnément avec les artisans et les bénévoles tout au long de l’après-midi !

Avec Maisons Paysannes et un groupement d’associations.

Découverte en flux continu de 14h à 18h. Sans réservation..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 18:00:00. EUR.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



How did people measure in the Middle Ages? How were large stones lifted to the top of towers? How were heavy loads transported by hand alone? How could the buildings we still see today be constructed without today?s technology? These are just some of the questions that come to mind when we visit the Tours de Merle, and which a team of volunteers and enthusiasts will try to answer!

Come and meet them, see the construction machinery they will be building in spring 2023, watch demonstrations and chat passionately with craftsmen and volunteers throughout the afternoon!

With Maisons Paysannes and a group of associations.

Continuous flow from 2pm to 6pm. No reservation required.

¿Cómo se medía en la Edad Media? ¿Cómo se elevaban las grandes piedras hasta lo alto de las torres? ¿Cómo se transportaban cargas pesadas sólo a mano? ¿Cómo se podían construir los edificios que aún se pueden ver hoy en día sin la tecnología actual? Son muchas las preguntas que nos vienen a la mente cuando visitamos las Tours de Merle, y a las que un equipo de voluntarios y entusiastas intentará dar respuesta

Venga a conocerlos y a descubrir las máquinas de construcción que se construirán en la primavera de 2023, asista a las demostraciones y charle apasionadamente con los artesanos y voluntarios durante toda la tarde

Con Maisons Paysannes y un grupo de asociaciones.

Flujo continuo de 14.00 a 18.00 h. No es necesario reservar.

Wie wurde im Mittelalter gemessen? Wie hob man große Steine auf die Spitze von Türmen? Wie konnte man schwere Lasten nur mit der Kraft der Arme transportieren? Wie konnte man ohne die heutigen Technologien Gebäude errichten, die heute noch zu sehen sind? Ein Team von Freiwilligen und Enthusiasten wird versuchen, diese Fragen zu beantworten!

Besuchen Sie sie und entdecken Sie die Baumaschinen, die sie im Frühjahr 2023 bauen werden, sehen Sie sich Vorführungen an und tauschen Sie sich den ganzen Nachmittag lang leidenschaftlich mit den Handwerkern und Freiwilligen aus!

Mit Maisons Paysannes und einer Gruppe von Vereinen.

Entdeckungsreise von 14.00 bis 18.00 Uhr. Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-26 par Corrèze Tourisme