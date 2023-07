Les Tours de Merle : visite en soirée et saveurs médiévales Saint-Geniez-ô-Merle, 12 juillet 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

Vivez un moment inoubliable aux Tours de Merle à l’occasion d’une visite exclusive en soirée. À la lueur du coucher de soleil et accompagné de votre guide, cheminez à travers l’histoire, découvrez l’histoire des seigneurs des Tours de Merle dans une ambiance magique et finissez sur une petite note épicée aux saveurs médiévales !

À 19h. Durée : 2h environ.

Pour réserver, allez dans l’onglet – Billetterie-.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 21:00:00. EUR.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Experience an unforgettable moment at Les Tours de Merle on an exclusive evening tour. Accompanied by your guide, walk through history as the sun sets, discover the story of the lords of the Tours de Merle in a magical atmosphere, and finish on a spicy medieval note!

7pm. Duration: approx. 2 hours.

To book, go to – Billetterie-

Viva un momento inolvidable en Les Tours de Merle en una exclusiva visita nocturna. A la luz del atardecer y acompañado por su guía, dé un paseo por la historia, descubra la historia de los señores de los Tours de Merle en un ambiente mágico y ¡acabe con una nota medieval picante!

19 h. Duración: 2 horas aproximadamente.

Para reservar, vaya a – Ticketing-

Erleben Sie einen unvergesslichen Moment in Les Tours de Merle bei einer exklusiven Abendführung. Gehen Sie im Schein des Sonnenuntergangs mit Ihrem Reiseführer durch die Geschichte, erfahren Sie in einer magischen Atmosphäre mehr über die Herren der Tours de Merle und lassen Sie sich zum Abschluss mit einem würzigen, mittelalterlichen Geschmack verwöhnen!

19 Uhr. Dauer: ca. 2 Stunden.

Um zu buchen, gehen Sie auf die Registerkarte – Kartenverkauf-

