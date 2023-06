Fête des pères, seigneur d’un jour aux Tours ! Saint-Geniez-ô-Merle, 18 juin 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

Saint-Geniez-ô-Merle,Corrèze

En seigneur d’un jour, venez visiter les tours de Merle en famille. Pour honorer les seigneurs d’un jour, le site offre une entrée aux papas accompagnés d’un enfant.

Prenez le temps d’une photo souvenir en famille, au pied du castrum !

Entrée offerte à tous les papas !.

Dimanche 2023-06-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As a lord for a day, come and visit Merle Towers with your family. To honor lords for a day, the site offers free admission to dads accompanied by a child.

Take time for a family photo souvenir at the foot of the castrum!

Free admission for all dads!

Como señor por un día, ven a visitar las Torres Merle con tu familia. Para honrar a los señores por un día, el sitio ofrece entrada gratuita a los papás acompañados de un niño.

Tómese su tiempo para hacerse una foto de recuerdo en familia al pie del castrum

¡Entrada gratuita para todos los papás!

Als Lord für einen Tag können Sie die Merle-Türme mit der ganzen Familie besuchen. Um die Herren für einen Tag zu ehren, bietet die Stätte Vätern in Begleitung eines Kindes den Eintritt an.

Nehmen Sie sich die Zeit für ein Erinnerungsfoto mit der Familie am Fuße des Castrums!

Freier Eintritt für alle Väter!

