Balade-nature : Les arbres de notre jardin médiéval, 24 avril 2023, Saint-Geniez-ô-Merle.

L’association « De la forêt au jardin » et ses bénévoles entretiennent le Jardin médiéval des Tours de Merle depuis 2022. Michel Vernejoux, bénévole et passionné d’arbres et de jardinage vous propose de rencontrer les arbres du jardin médiéval des Tours de Merle, avec passion et subtilité.

À partir de 8 ans. À 15h. Durée : 1h30.

Pour réservez, allez dans l’onglet – Réservez votre billet -.

Lundi 2023-04-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-24 16:30:00. .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association « From the forest to the garden » and its volunteers maintain the medieval garden of the Towers of Merle since 2022. Michel Vernejoux, volunteer and passionate about trees and gardening, invites you to meet the trees of the medieval garden of the Tours de Merle, with passion and subtlety.

From 8 years old. At 3 pm. Duration: 1h30.

To book, go to the tab – Book your ticket –

La asociación « Del bosque al jardín » y sus voluntarios mantienen el jardín medieval de los Tours de Merle desde 2022. Michel Vernejoux, voluntario y apasionado de los árboles y la jardinería, le invita a conocer los árboles del jardín medieval de los Tours de Merle, con pasión y sutileza.

A partir de 8 años. A las 15h. Duración: 1h30.

Para reservar, vaya a la pestaña – Reserve su entrada –

Der Verein « De la forêt au jardin » und seine Freiwilligen pflegen den mittelalterlichen Garten Jardin médiéval des Tours de Merle seit 2022. Michel Vernejoux, ehrenamtlicher Helfer und leidenschaftlicher Baum- und Gartenliebhaber, lädt Sie ein, den Bäumen des mittelalterlichen Gartens der Tours de Merle mit Leidenschaft und Subtilität zu begegnen.

Für Kinder ab 8 Jahren. 15 Uhr. Dauer: 1,5 Stunden.

Um zu buchen, gehen Sie auf die Registerkarte – Buchen Sie Ihr Ticket –

