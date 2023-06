Repas Paëlla au camping la Boissière Saint-Geniez-d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 21 juin 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

Le restaurant du camping la Boissière, avec sa nouvelle équipe, est heureux de vous accueillir pour la saison 2023 et vous propose une soirée Paëlla.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . 17 EUR.

Saint-Geniez-d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



The La Boissière campsite restaurant, with its new team, is pleased to welcome you for the 2023 season and propose a Paëlla evening

El restaurante del camping La Boissière, con su nuevo equipo, se complace en darle la bienvenida para la temporada 2023 con una velada Paëlla

Das Restaurant des Campingplatzes La Boissière mit seinem neuen Team freut sich, Sie in der Saison 2023 begrüßen zu dürfen und schlägt Ihnen einen Paëlla-Abend vor

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac