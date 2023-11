Bourse aux jouets et vêtements Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 26 novembre 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

Une Bourse aux jouets et vêtements est organisée toute la journée à l’Espace Culturel de St Geniez d’Olt. L’occasion de faire de bonnes affaires. Au profit de Téléthon..

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



A toy and clothing fair is being held all day at the Espace Culturel in St Geniez d’Olt. An opportunity to do some good business. In aid of Téléthon.

Durante todo el día se celebra una feria de juguetes y ropa en el Espace Culturel de St Geniez d’Olt. Una oportunidad para hacer buenos negocios. A beneficio de Téléthon.

Den ganzen Tag über findet im Espace Culturel in St Geniez d’Olt eine Spielzeug- und Kleiderbörse statt. Die Gelegenheit, gute Geschäfte zu machen. Zu Gunsten von Telethon.

