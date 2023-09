Déjeuner Ris d’Agneau / Tête de Veau à l’Hôtel de France Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 15 octobre 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

Le restaurant de l’Hotel de France de Saint Geniez d’Olt vous propose un repas ris d’agneau / veau le 15 octobre !.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . 19 EUR.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



The Hotel de France restaurant in Saint Geniez d’Olt is offering a lamb and veal sweetbread meal on October 15!

El 15 de octubre, el restaurante del Hotel de France de Saint Geniez d’Olt ofrece un plato de mollejas de cordero y ternera

Das Restaurant des Hotel de France in Saint Geniez d’Olt bietet Ihnen am 15. Oktober ein Ris d’agneau / Kalbfleisch-Essen an!

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac