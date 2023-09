Conférence « Le Sommeil des Seniors » à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 10 octobre 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

Le Centre Social du Pays d’Olt, vous propose une conférence animée par le DR Mompeyssin de l’Institut du Sommeil d’Aurillac sur le sommeil des seniors..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . EUR.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



The Centre Social du Pays d’Olt invites you to a conference on sleep for seniors, led by Dr Mompeyssin from the Institut du Sommeil in Aurillac.

El Centro Social del País de Olt organiza una conferencia del Dr. Mompeyssin, del Instituto del Sueño de Aurillac, sobre el sueño en las personas mayores.

Das Centre Social du Pays d’Olt, bietet Ihnen eine von DR Mompeyssin vom Institut du Sommeil in Aurillac geleitete Konferenz über den Schlaf von Senioren an.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac